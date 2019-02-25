24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب
- التدخين بنون النسوة .. السجائر الشقراء تكوي الشفاه في السر والعلن
- أيت بناصر يلفت انتباه "رونار" قبل ملاقاة مالاوي
- أمينوكس وإثارة الجدل
- الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح
الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)
انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)
استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)
- أخنوش: الملك محمد السادس أطلق كل البرامج الاجتماعية في البلاد - (222)
- يتيم: حضور التغطية الصحية والاجتماعية أهمّ من الزيادة في الأجور - (139)
- المصحات الخاصة توقف التغطية الصحية وتطالب المرضى بالاحتجاج - (111)
- "المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط - (93)
- نهضة بركان تهزم الرجاء في "الكنفدرالية الإفريقية" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط تونسيين حائزين مخدر الشيرا في شفشاون
تمكنت عناصر الأمن بمدينة شفشاون من توقيف شخصين أجنبيين، من جنسية تونسية، وحجز كمية من مخدر الشيرا بحوزتهما.
وكانت مصالح الشرطة توصلت بمعلومات تفيد بتواجد تونسيين بأحد الفنادق السياحية، ينشطان في مجال ترويج المخدرات.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن عملية مراقبة وتتبع من طرف عناصر الأمن، أفضت إلى توقيف المعنيين بنقطة تفتيش وضعت لهذا الغرض بطريق وزان.
المعنيان بالأمر ضبطا أثناء محاولتهما مغادرة شفشاون على متن حافلة للنقل العمومي وبحوزتهما أكثر من كيلوغرام من الشيرا، على شكل كبسولات، مخبأة بإحكام في حقيبتين ظهر.
الموقوفان وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما.