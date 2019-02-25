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الرئيسية | حوادث | ضبط تونسيين حائزين مخدر الشيرا في شفشاون

ضبط تونسيين حائزين مخدر الشيرا في شفشاون

ضبط تونسيين حائزين مخدر الشيرا في شفشاون
هسبريس من طنجة
الاثنين 25 فبراير 2019 - 04:36

تمكنت عناصر الأمن بمدينة شفشاون من توقيف شخصين أجنبيين، من جنسية تونسية، وحجز كمية من مخدر الشيرا بحوزتهما.

وكانت مصالح الشرطة توصلت بمعلومات تفيد بتواجد تونسيين بأحد الفنادق السياحية، ينشطان في مجال ترويج المخدرات.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن عملية مراقبة وتتبع من طرف عناصر الأمن، أفضت إلى توقيف المعنيين بنقطة تفتيش وضعت لهذا الغرض بطريق وزان.

المعنيان بالأمر ضبطا أثناء محاولتهما مغادرة شفشاون على متن حافلة للنقل العمومي وبحوزتهما أكثر من كيلوغرام من الشيرا، على شكل كبسولات، مخبأة بإحكام في حقيبتين ظهر.

الموقوفان وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهما.

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