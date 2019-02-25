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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يضبط "أخطر المجرمين" في غفساي

الدرك الملكي يضبط "أخطر المجرمين" في غفساي

الدرك الملكي يضبط "أخطر المجرمين" في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 25 فبراير 2019 - 00:07

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي من توقيف الملقب بـ"كافيطو"، الذي يوصف بكونه "أحد أخطر المبحوث عنهم بمنطقة غفساي" في قضايا السرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بعد نصب كمين محكم.

ووفق مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي كانت تتعقب تحركات المشتبه به "ح.هـ" البالغ من العمر 27 سنة، منذ حوالي شهرين، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحد تجار السوق الأسبوعي ، يتهمه من خلالها باقتحام محله التجاري، الذي هو عبارة عن مقهى، وسلبه مبلغا ماليا يناهز 8 آلاف درهم، وتعريضه لجروح بليغة باستعمال السلاح الأبيض.

وأبرزت المصادر ذاتها أن "كافيطو" صاحب سوابق إجرامية متعددة قضى، على إثرها، مددا متفاوتة وراء القضبان، من بينها إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التغرير بقاصر والضرب والجرح والسرقة. وتم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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