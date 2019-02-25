آسفي .. عنصر للقوات المساعدة يحاول الانتحار

إبراهيم مغراوي

وجه عنصر من القوات المساعدة بمدينة أسفي طعنات إلى جسد والدة زوجته، على مستوى الصدر والكتف، بعد محاولة انتحار فاشلة داخل منزل أسرته بمنطقة العكارطة بإقليم آسفي.

ويأتي هذا الاعتداء بعدما حاول المعني بالأمر، المتزوج والأب لثلاثة أبناء، الانتحار، باستعمال حبل على سطح المنزل، ربطه بعنقه، لكن تدخل زوجته رفقة أصدقاء له أدى إلى إنقاذه.

وفور علمها بالحادث انتقلت السلطة المحلية رفقة القائد الإقليمي للقوات المساعدة بآسفي إلى مكان الواقعة، مع عناصر من المصالح الطبية والمصالح الاجتماعية للقيادة الإقليمية للقوات المساعدة، بمعية عناصر الأمن التي شرعت في الاستماع إلى الشهود، وجمع المعلومات التي يمكن أن تفيد في التحقيق الأولي الذي فتح في الموضوع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الرجل حاول، بعد الاعتداء على حماته، رمي نفسه من الطابق الثالث للمبنى الذي تستقر فيه أسرته، ليتم إنقاذه مرة أخرى. بينما المعتدى عليها نقلت بسيارة إسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي لتلقي العلاجات الضرورية.