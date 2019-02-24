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الرئيسية | حوادث | الأمن يعثر على قاصر اختفت عن الأنظار بالبيضاء‎

الأمن يعثر على قاصر اختفت عن الأنظار بالبيضاء‎

الأمن يعثر على قاصر اختفت عن الأنظار بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 20:05

عثر على فتاة قاصر، بالغة من العمر 14 سنة، اكانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الجاري، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.

المصدر أورد أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة، قبل أن يتم العثور عليها لدى سيدة بحي الفلاح بالمدينة ذاتها، لتتم إعادتها إلى منزل عائلتها الكائن بمنطقة الحي المحمدي.

تواصل مصالح الشرطة القضائية، وفق البلاغ، الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرة القاصر لمنزل أسرتها، مباشرة بعد تغيبها عن بعض الحصص الدراسية، واستقرارها بمنزل المعنية بالأمر بحي الفلاح، خصوصا في الجانب المتعلق بتعرضها للإكراه أو العنف.

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