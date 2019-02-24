الشرطة توقف ناقل مخدرات على السكة الحديدية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الشرطة السياحية العاملة بمحطة القطار بمراكش شابا، في بداية عقده الثالث، متلبسا بحيازة كيلوغرامين وخمسة وسبعين غراماً من مخدر الشيرا.

وجاءت هذه العملية بعد عملية رصد قامت بها عناصر الشرطة للمعني بالأمر بين المسافرين، بعدما ارتابت في شأنه، لتقوم بإخضاعه للتفتيش، الذي أسفر عن ضبط ما بحوزته.

الموقوف أفاد، خلال عملية التحقيق الأولي، عناصر الشرطة السياحية بأنه تسلم هذه الكمية من المادة المخدرة من أحد معارفه بغرض إيصالها إلى أحد المروجين بمدينة مراكش.

المعني بالأمر أحيل على الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية، ويخضع لتعميق البحث في أفق الوصول إلى شركائه.