الإجرام يثير قلق تجار سوق الجملة في البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

وضعية مقلقة يعيشها تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة، ناجمة عن تفشي الجريمة والسرقات المتكررة داخل المحلات التجارية، ما دفعهم إلى المناداة بـ"إحداث دائرة أمنية بغرض مكافحة الجريمة المنظمة بالسوق، عوض الاكتفاء بشرطيين فقط".

واستنكرت جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية "ما يعانيه تجار ومهنيو السوق من انفلات أمني، إلى جانب الهجوم المتكرر لذوي السوابق العدلية والفارين من العدالة، ثم السطو المتكرر على سيارات وشاحنات المرتفقين"، داعية والي أمن الدار البيضاء- سطات والمدير العام للأمن الوطني إلى التدخل العاجل لوضع حد نهائي لـ"الانفلات الأمني السائد".

عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن السوق أنشئ سنة 1986، ويمتد على مساحة 31 هكتارا، ويتوافد عليه نحو أربعين ألف مُرتفق بصفة يومية؛ كما تصل نسبة التزود منه بالخضر والفواكه إلى أربعة أطنان، وكذلك يصل عدد الشاحنات التي تلج إليه 750 شاحنة يوميا في أوقات الذروة، وفق المعطيات الرسمية.

وأضاف الشابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السوق يشتغل طيلة أربع وعشرين ساعة، لكن الغريب أن عنصرين أمنيين فقط يتكلفان بتمشيطه، ويشتغلان من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الثانية زوالا فقط".

وأوضح الفاعل المدني أن "هذه الوضعية نتجت عنها مجموعة من التداعيات، لعل من أبرزها نشوء أوكار الدعارة وظاهرة بيع المخدرات التي أصبحت عادية، إلى جانب ممارسة القمار وتوافد العديد من الفتيات بعد السادسة مساءً؛ فضلا عن وجود عناصر غريبة تلج السوق بشكل يومي، بينما لا تربطها أي صلة بالبيع والشراء".

وشدد الكاتب العام للجمعية على أنه "توصل بخبر حدوث شجار عنيف اندلع بين شخصين، صباح الأحد، تسبب في طعن أحدهم، في ظل غياب عناصر الأمن"، وزاد: "كما توجد شاحنات عبارة عن متلاشيات غير مرقمة ولا تحمل أي ورقة هوية، ما جعلها مكانا لممارسة بعض الظواهر اللاأخلاقية، إذ يفوق عددها 35 شاحنة، باتت فضاء مخصصا للدعارة وتجميع المسروقات؛ دون إغفال بعض الصناديق داخل السوق التي تؤوي المجرمين والفارين من العدالة".

وأبرز المصدر عينه أن "البيان الاستنكاري الذي أصدرته الجمعية نتجت عنه حملة إيجابية، تجلت في القبض على أحد المبحوث عنهم لأكثر من سنتين ونصف في قضايا الإرهاب، خلال الأيام العشرة الماضية، ثم القبض على سيدة منقبة تخفي أزيد من 860 قطعة حشيش وبعض المبالغ المالية المهمة".

"نحن لا نتكلم من فراغ، وإنما توجد أشرطة توثق لحالات اقتحام اللصوص للمحلات التجارية، والفوضى التي تطبع السوق، الذي تحول إلى كارثة بكل المقاييس، ليصير بذلك عبارة عن مرفق عمومي متخلى عنه، طغت عليه المزايدات السياسية بين الأجهزة الوصية"، يورد المتحدث.

وبخصوص مطالب التجار ومهنيي السوق، يوضح الشابي أن "المطلب الأول يكمن في إنشاء دائرة للشرطة، ثم زيادة عدد العناصر الأمنية، إلى جانب القيام بمحلات تمشيطية داخل السوق كل يوم، وتوفير الأجهزة اللوجستيكية اللازمة حتى تقوم عناصر الأمن بمهامها على أكمل وجه، لأن السوق يمتد على مساحة 31 هكتارا"، خاتما: "التجار يؤدون مختلف الضرائب والرسوم، لكن الخدمات غائبة للأسف".