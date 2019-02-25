شابّة تقدم على محاولة انتحار في ضواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

نقلت شابة ثلاثينية، على متن سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية ببلدية برشيد، نحو مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، قصد إنقاذ حياتها بعد أن حاولت الانتحار.

وأفادت مصادر هسبريس أن بعض المواطنين عثروا على الشابة الثلاثينية في وضع صحّيّ حرج بمنطقة الكارة بناحية برشيد، مضيفة أنه تم نقل الشابة على متن سيارة إسعاف، تحت إشراف عنصرين من الدرك الملكي تابعين للمركز الترابي الكارة، بتعليمات من النيابة العامّة المختصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعنية بالأمر قدّمت بطاقتها الوطنية إلى عناصر الضابطة القضائية، مشيرة إلى أنها تناولت كمية كبيرة من الأدوية المختلفة، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، فقامت عناصر الدرك بحجز ما تبقّى من الأدوية.

وعلمت هسبريس من مصادر طبية أن الشابة تم إخضاعها لعملية غسل المعدة، وأخذ عينات من القيء، قبل أن يتم اقتيادها نحو مركز الدرك، بعد استقرار حالتها الصحية ومغادرتها المستشفى في اليوم نفسه، قصد الاستماع إليها في محضر قانوني بخصوص ظروف وملابسات محاولة الانتحار، والأسباب الحقيقية لتناولها تلك الكمية من الأدوية.