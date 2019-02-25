24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)

  2. منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات (5.00)

  3. انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)

  4. استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)

  5. ركود في مقاهي وجدة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط سيارة محملة بـ"سنابل الكيف" في تاونات

ضبط سيارة محملة بـ"سنابل الكيف" في تاونات

ضبط سيارة محملة بـ"سنابل الكيف" في تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 25 فبراير 2019 - 05:30

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات،من ضبط سيارة لنقل البضائع محملة بحوالي طن و200 كيلوغرام من مخدر "الكيف سنابل"، إضافة إلى 300 كيلوغرام من مادة "طابا أوراق"، بالمقطع الطرقي الرابط بين منطقة حجرية وبوعروس بإقليم تاونات.

ووفق مصادر هسبريس فقد تم إثر هذه العملية، التي أشرف عليها ميدانيا قائد المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، توقيف أحد ركاب السيارة بعد مطاردته وسط حقول المنطقة، فيما تمكن سائقها وراكب آخر من الفرار.

وأبرزت المصادر ذاتها أنه تم حجز السيارة وكمية المخدرات التي كانت على متنها، فيما وضع الراكب الموقوف رهن الحراسة النظرية، وتم إصدار مذكرة بحث في حق المشتبه بهما الفارين بعد تحديد هويتيهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.