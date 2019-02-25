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كُتّاب وآراء
ضبط سيارة محملة بـ"سنابل الكيف" في تاونات
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات،من ضبط سيارة لنقل البضائع محملة بحوالي طن و200 كيلوغرام من مخدر "الكيف سنابل"، إضافة إلى 300 كيلوغرام من مادة "طابا أوراق"، بالمقطع الطرقي الرابط بين منطقة حجرية وبوعروس بإقليم تاونات.
ووفق مصادر هسبريس فقد تم إثر هذه العملية، التي أشرف عليها ميدانيا قائد المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، توقيف أحد ركاب السيارة بعد مطاردته وسط حقول المنطقة، فيما تمكن سائقها وراكب آخر من الفرار.
وأبرزت المصادر ذاتها أنه تم حجز السيارة وكمية المخدرات التي كانت على متنها، فيما وضع الراكب الموقوف رهن الحراسة النظرية، وتم إصدار مذكرة بحث في حق المشتبه بهما الفارين بعد تحديد هويتيهما.