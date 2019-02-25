الكوكايين يسقط أجنبيتين في مطار الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف أجنبيتين، تحملان الجنسية البرازيلية وتبلغان من العمر 28 و42 سنة، للاشتباه بتورطهما في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

جرى توقيف المعنيتين بذلك أثناء وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو بالبرازيل، حيث أسفرت عملية التفتيش من العثور بحوزتهما على كيلوغرامين و810 غرامات من مخدر الكوكايين، مخبأة أسفل ملابسهما الداخلية، قبل أن تظهر الفحوصات احتمال تهريبهما لكميات إضافية من نفس المادة المخدرة في أمعائهما.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن المراقبة الطبية، بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بغرض استخراج كميات مخدر الكوكايين المبلوعة، وذلك في انتظار إخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.