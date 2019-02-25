24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)

  2. منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات (5.00)

  3. انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)

  4. الأمير هاري يصل إلى آسني (3.00)

  5. الإقصاء والارتباك يغلّفان تنقل "الأمير هاري" إلى ضواحي مراكش (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضابط شرطة يشهر السلاح لتوقيف أربعة أشخاص

ضابط شرطة يشهر السلاح لتوقيف أربعة أشخاص

ضابط شرطة يشهر السلاح لتوقيف أربعة أشخاص
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 فبراير 2019 - 07:10

اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة السير والجولان، في مفوضية الشرطة بابن أحمد، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله من أجل توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، كانوا بصدد تبادل العنف بالشارع العام في ظروف من شأنها المساس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط الأمن، الذي كان يزاول مهامه في تنظيم حركة المرور، قد تدخل من أجل وضع حد لتبادل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض بين المشتبه فيهم، قبل أن يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بعدما رفضوا الامتثال، وذلك من أجل ضبط المعنيين بالأمر وتوقيفهم.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الموقوفين للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، نتيجة إصابتهم بجروح على إثر تبادل العنف فيما بينهم، وذلك في انتظار إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.