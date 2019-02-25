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كُتّاب وآراء
ضابط شرطة يشهر السلاح لتوقيف أربعة أشخاص
اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة السير والجولان، في مفوضية الشرطة بابن أحمد، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله من أجل توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، كانوا بصدد تبادل العنف بالشارع العام في ظروف من شأنها المساس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط الأمن، الذي كان يزاول مهامه في تنظيم حركة المرور، قد تدخل من أجل وضع حد لتبادل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض بين المشتبه فيهم، قبل أن يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بعدما رفضوا الامتثال، وذلك من أجل ضبط المعنيين بالأمر وتوقيفهم.
وأضاف المصدر أنه تم نقل الموقوفين للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، نتيجة إصابتهم بجروح على إثر تبادل العنف فيما بينهم، وذلك في انتظار إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.