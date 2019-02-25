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الرئيسية | حوادث | موظف بمقاطعة بنمسيك ينتحر داخل شقته بالبيضاء

موظف بمقاطعة بنمسيك ينتحر داخل شقته بالبيضاء

موظف بمقاطعة بنمسيك ينتحر داخل شقته بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:10

اهتزت مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، على خبر وضع موظف جماعي حدا لحياته داخل منزله، ما خلف حزنا كبيرا في صفوف زملائه في العمل وجيرانه.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الموظف الجماعي بمقاطعة بنمسيك، التي يرأسها البرلماني محمد جودار، عن حزب الاتحاد الدستوري، وضع حدا لحياته شنقا داخل منزله.

وأكدت مصادر الجريدة أن الخطوة التي أقدم عليها الموظف المذكور، بمنزله المتواجد بمقاطعة سباتة، لا علاقة لها بالعمل وظروفه، بل تبدو للأمور ارتباطات عائلية، وهو الأمر الذي ستكشفه التحريات التي تمت في الموضوع من قبل المصالح المختصة.

وفور تلقيها الخبر، حلت بالمكان مختلف السلطات المحلية والأمنية، حيث جرى فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات وأسباب إقدام الموظف على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل داخل منزله.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، حيث ستخضع للتشريح بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما لازالت الأبحاث متواصلة من طرف المصالح الأمنية للوصول إلى أسباب الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - x ben x الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:20
إن لله و إن إليه راجعون اللهم اغفر له و لجميع المسلمين
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19
2 - عسلي الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:23
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارحمه واغفر له
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7
3 - driss الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:34
هذه هي حالة المجتمع المدني المغربي
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-2
4 - محسن الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:38
لا حول ولا قوة إلا بالله
إن لله و إن إليه راجعون
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6
5 - عسل لبلادات الاثنين 25 فبراير 2019 - 16:41
بالفعل سيقولون ليست للانتحار علاقة بالعمل لانه ليس في صالحهم. ظروف العمل + الاجور الهزيلة في زمن صعب ستؤدي بالانسان الى عدم الاستقرار النفسي ...
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