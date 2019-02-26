24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|07:57
|13:45
|16:53
|19:25
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسلمون ويهود يشربون "شاي الصداقة" بالبيضاء
- المغرب الفاسي يرفض 437 مليونا من نادي الوداد
- ماكرون في طليعة استطلاعات الانتخابات الأوروبية
- أويحيى يجرّ معارضي ترشح بوتفليقة إلى الصناديق
- نيمار: أفضل لاعب في العالم منحني عطفا كبيرا
قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)
- نشطاء يستنكرون "حملة عنصرية" تستهدف "أطفالا نوابغ" بالمغرب - (131)
- يتيم يتوقع "خطرا عظيما" يتهدد صناديق الحماية الاجتماعية بالمغرب - (89)
- القس آدم: اجتماعات المسيحيين المغاربة تتزايد في الكنائس البيتية - (66)
- بوتفليقة: الجيش يحتاج شعبا واعيا .. عسكري: قوة الاقتراع حاسمة - (63)
- الملك محمد السادس يجدد رفض التدخلات الأجنبية في البلدان العربيّة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية اختلاس مبالغ مالية مهمة من طرف مسؤول أمني كان يشتغل بمصلحة المعدات والتجهيز بولاية أمن تطوان، قبل أن يفر إلى الديار الإسبانية.
وحسب مصادر هسبريس فإن مسؤولا برتبة ضابط أقدم على اختلاس مبالغ مالية ضخمة خلال فترة اشتغاله بالمصلحة سالفة الذكر، وفر إلى خارج المغرب، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي يبلغ حوالي 50 سنة، من أم إسبانية، ويلقب بـ"ولد النصرانية"، وتحوم حوله شبهات اختلاس مبالغ مالية ضخمة من ولاية أمن "الحمامة البيضاء".
وتبعا للمصادر ذاتها فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، الجمعة، بولاية أمن تطوان؛ وذلك من أجل الاستماع إلى المسؤولين وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، بهدف الوصول إلى الكيفية التي استطاع بها هذا المسؤول إخراج تلك المبالغ المالية المهمة.