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الرئيسية | حوادث | الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان‎

الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان‎

الشرطة تتابع "اختلاسات مالية" بولاية أمن تطوان‎
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 13:15

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية اختلاس مبالغ مالية مهمة من طرف مسؤول أمني كان يشتغل بمصلحة المعدات والتجهيز بولاية أمن تطوان، قبل أن يفر إلى الديار الإسبانية.

وحسب مصادر هسبريس فإن مسؤولا برتبة ضابط أقدم على اختلاس مبالغ مالية ضخمة خلال فترة اشتغاله بالمصلحة سالفة الذكر، وفر إلى خارج المغرب، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي يبلغ حوالي 50 سنة، من أم إسبانية، ويلقب بـ"ولد النصرانية"، وتحوم حوله شبهات اختلاس مبالغ مالية ضخمة من ولاية أمن "الحمامة البيضاء".

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، الجمعة، بولاية أمن تطوان؛ وذلك من أجل الاستماع إلى المسؤولين وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، بهدف الوصول إلى الكيفية التي استطاع بها هذا المسؤول إخراج تلك المبالغ المالية المهمة.

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