الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات

هسبريس من تطوان

وجّه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، رسالة تنويه إلى مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش مع تخصيص مكافأة مالية له؛ وذلك تقديرا لحسه المهني المتميز وتحليه بمبادئ النزاهة والاستقامة أثناء مزاولته لمهامه، واعترافا بانخراطه الراسخ في سياسة التخليق والحكامة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.

وكان شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة قد عرض على مفتش الشرطة المذكور مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لتسهيل تهريب كمية من المخدرات من ساحل العرائش. كما مكن الشخص ذاته رجل الأمن من هاتف محمول للتحضير لهذه العملية الإجرامية؛ وهو ما دفع بموظف الأمن إلى إعلام رؤسائه الإداريين والسلطات القضائية المختصة.

وأسفرت إجراءات البحث القضائي المنجزة تحت إشراف النيابة العامة عن إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس بتسليم مبلغ الرشوة، بالتزامن مع مواصلة الأبحاث والتحريات في هذه القضية بهدف الكشف عن الشبكة الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالشخص الموقوف رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، في انتظار عرضه على أنظار القضاء بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية في هذه القضية.