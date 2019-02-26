24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية (5.00)

  2. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  3. "هواوي" تشرع في تسويق هاتف ذكي بـ1899 درهما (5.00)

  4. بريطانيا تعتزم تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية (5.00)

  5. الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حبل بلاستيكي يضع حدا لحياة أب لطفلين ببرشيد

حبل بلاستيكي يضع حدا لحياة أب لطفلين ببرشيد

حبل بلاستيكي يضع حدا لحياة أب لطفلين ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 07:57

أقدم رجل ثلاثيني على وضع حدّ لحياته شنقا بمنزله الكائن بزنقة الدار البيضاء بالحي الحسني بمدينة برشيد، مساء الاثنين، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك من مواليد سنة 1983، متزوج وأب لطفلين، عثر عليه من قبل أحد أفراد عائلته جثة هامدة مربوطة إلى سقف المنزل بحبل بلاستيكي.

وزادت المصادر ذاتها أن الهالك كان قيد حياته يتناول أدوية مهدّئة بسبب اضطرابات نفسية، كما هو مبيّن بإحدى الوصفات الطبية التي عثر عليها بجانبه، والتي حجزتها عناصر الشرطة لفائدة البحث.

وأضافت المصادر نفسها أن الحادث استدعى حضور عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، وممثل عن السلطات المحلية.

وقد جرت معاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث، في انتظار إخضاعها غدا للتشريح بمستشفى سطات، واستثمار نتائجه في البحث القضائي المفتوح من قبل شرطة برشيد تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أنها حالة الانتحار الثانية التي سجّلت مؤخرا بكل من مدينتي سطات وبرشيد، بعد إقدام خمسينية على الارتماء في بئر بمنطقة أولاد سعيد نواحي سطات، بالإضافة إلى محاولة الانتحار التي أقدمت عليها فتاة بمدينة الكارة بعد تناولها كمية كبيرة من الأدوية، والتي تمكّن فريق طبي بمستشفى الحسن الثاني بسطات من إنقاذ حياتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.