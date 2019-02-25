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كُتّاب وآراء
مصالح جمارك "معبر فرخانة" تحجز "عملة صعبة"
تمكنت عناصر جمارك زمرة فرخانة إقليم الناظور، بتعاون مع شرطة المعبر الحدودي فرخانة، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة.
وفي تفاصيل الواقعة، أورد مصدر هسبريس أن تفتيش شخص، في الأربعينات من عمره، مكن الجمركيين من العثور داخل سيارته، المرقمة بالمغرب، على 31 ألف يورو كان يحاول إدخالها الى مليلية دون التصريح بها.
وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المصالح الأمنية للتحقيق معه حول الغاية من تمرير المبلغ المالي دون التصريح به ومصدره، في حين حجزت المصالح الجمركية هذه الأموال لغاية اتخاذ الاجراءات المعمول بها.