24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  2. الأكاديمي عمر إحرشان يوضح بشأن "سرقة علمية" (5.00)

  3. الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات (5.00)

  4. تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش (5.00)

  5. استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق 5 رصاصات في تدخل أمني ببوجدور‎

شرطي يطلق 5 رصاصات في تدخل أمني ببوجدور‎

شرطي يطلق 5 رصاصات في تدخل أمني ببوجدور‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 12:40

وجد أمني، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، نفسه مضطرا إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات؛ وذلك بعدما حاول عرقلة عمل مصالح الشرطة وتعريض موظفيها لاعتداء خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية وهو في حالة تلبس باستهلاك المخدرات والكحول على متن سيارة، ليتم الشروع في القيام بإجراءات المعاينة وحجز 15 قنينة من الجعة وكمية من مخدري "الشيرا" و"الكيف"، قبل أن يتدخل مشتبه فيه آخر من أجل تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بواسطة ساطور كبير في محاولة لعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف.

وأورد البلاغ أن استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات تحذيرية في الهواء مكن من توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الثاني الذي حاول الاعتداء على موظفي الشرطة، وذلك بعدما تمكن من الفرار.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.