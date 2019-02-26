شرطي يطلق 5 رصاصات في تدخل أمني ببوجدور‎

هسبريس من الرباط

وجد أمني، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، نفسه مضطرا إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات؛ وذلك بعدما حاول عرقلة عمل مصالح الشرطة وتعريض موظفيها لاعتداء خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية وهو في حالة تلبس باستهلاك المخدرات والكحول على متن سيارة، ليتم الشروع في القيام بإجراءات المعاينة وحجز 15 قنينة من الجعة وكمية من مخدري "الشيرا" و"الكيف"، قبل أن يتدخل مشتبه فيه آخر من أجل تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بواسطة ساطور كبير في محاولة لعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف.

وأورد البلاغ أن استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات تحذيرية في الهواء مكن من توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الثاني الذي حاول الاعتداء على موظفي الشرطة، وذلك بعدما تمكن من الفرار.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.