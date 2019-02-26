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الرئيسية | حوادث | الشرطة تضبط مرتكب حادثة سير قاتلة بمراكش

الشرطة تضبط مرتكب حادثة سير قاتلة بمراكش

الشرطة تضبط مرتكب حادثة سير قاتلة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مرتكب حادثة سير راح ضحيتها سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا".

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الأمن تمكنت من تشخيص هوية مرتكب الإيذاء العمدي قبل توقيفه بدوار الكدية، وحجز السيارة موضوع الحادثة، مضيفة: "تم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، نظراً لحاجيات البحث والتقديم".

وتعود تفاصيل هذا الحادث إلى خلاف على الطريق بين سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" وسائق سيارة خفيفة، تطور إلى جريمة قتل بعد أن عمد صاحب هذه الأخيرة إلى السياقة بسرعة جنونية أدت إلى دهس سائق المركبة العمومية وجره مسافة تزيد عن 50 مترا، ثم لاذ بالفرار.

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