حادثة مميتة تصرع طفلة في ضواحي تزارين

هسبريس من زاكورة

لقيت طفلة، تبلغ من العمر سنتين، اليوم الثلاثاء، مصرعها على الفور، بعدما صدمتها سيارة خفيفة، أمام منزل أسرتها الكائن ضواحي جماعة تزارين إقليم زاكورة.

الضحية تعرّضت لصدم عنيف من السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة، بعدما أن همّت بقطع الطريق الجهوية رقم 108؛ وهو ما أدى إلى وفاتها في الحين.

وانتقل رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، رفقة عناصره، إلى عين المكان من أجل إجراء المعاينات اللازمة ونقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، لإخضاعها للفحص الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.