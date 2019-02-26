تعنيف طفل بسطات والنيابة العامة تعتقل العمّة

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، اليوم الثلاثاء، عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة بوضع امرأة تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليها للمرّة الثانية في محضر تمهيدي، مع عرضها في حالة اعتقال على أنظار ممثل الحق العام، للاشتباه فيها بتعريض طفل لم يتجاوز عامه السادس للعنف وسوء المعاملة، لاتخاذ القرار القانوني في حقها حسب نتائج التحقيقات.

طفل متخلى عنه واحتضان من قبل العمّة

حسب المعلومات التي توصلت إليها هسبريس من مصادر قريبة من الملف، فإن المرأة المشتبه فيها أوضحت أن الطفل ابن أخيها، سبق أن تخلّى عنه أبواه فكفلته لما يقارب أربع سنوات، بعدما كانت تسكن في درب "بّام" بمدينة سطات، قبل أن تنتقل إلى حي "لكنانط" مؤخّرا، بعد وقوع مشاكل بين الأبوين، حيث سافر والده إلى دولة ليبيا في حين غادرت الأم إلى جهة غير معروفة مرجحة أن تكون خارج الوطن.

وتكفّلت المرأة المشتبه فيها بتربية الطفل الذي لا يتوفّر على أية وثيقة، إلى جانب طفلين آخرين من صلبها، وظل يتعرّض إلى التعنيف الجسدي وسوء المعاملة من قبل عمّته، ولم يسمح له بمتابعة الدراسة في الروض أو أية مؤسسة تربوية قبل التمدرس الأساسي.

دخول مرصد حقوقي على الخط

بوشعيب النجار، عن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامّة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن الهيئة التي يمثلها توصلت بمعلومات تفيد بتعرّض طفل متخلى عنه، للتعنيف على يد امرأة بحي بّام بمدينة سطات.

وأضاف النجار أن أعضاء المرصد قاموا بتحريات أولية للتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث انتقل بعضهم إلى حيّ "بّام"، وبعده إلى حي "لكنانط " القريب منه، ليتمكنوا من تحديد مكان وجود الطفل، وبعد التأكد من وجود آثار العنف البادية عليه، انتقلوا على الفور إلى مصلحة الشرطة لتسجيل تصريح في الموضوع، منوّها في الوقت ذاته بمجهودات النيابة العامّة وعناصر ولاية أمن سطات والسلطات المحلية بالمدينة، التي تفاعلت بشكل جد إيجابي مع التصريح.

وطالب ممثل المرصد الحقوقي بالاحتفاظ بالطفل في مكان آمن حماية لحياته، إلى حين الانتهاء من البحث، وإخراج نتائج الخبرة الطبية إلى حيّز الوجود، مع الاستماع إلى العمّة في بحث تمهيدي قصد إجلاء الحقيقة؛ وهي المسطرة الاعتيادية التي أمرت بها النيابة العامّة المختصة.

أبحاث الفرقة الولائية للشرطة القضائية

بعد إشعار النيابة العامة المختصة بالموضوع، انتقلت فرقة ولائية تابعة لأمن سطات إلى منزل عمّة الطفل، حيث عثرت عليه بالمنزل رفقة ابني عمته (ولد وبنت)، وبعد معاينته تبيّن أنه يحمل خدوشا على الرأس والوجه وآثار تعنيف واضحة على المؤخّرة.

وبعد إخبار النيابة العامّة المختصة من قبل عناصر الضابطة القضائية بمستجدات القضية، أمرت باقتياد العمّة رفقة الطفل إلى مصلحة الديمومة، والاستماع إليهما في محضر تمهيدي رسمي مع إحالة الطفل على الخبرة الطبية، ليطلق سراحها وتمكينها من الطفل مع وضعها رهن إشارة الشرطة في انتظار نتائج الخبرة الطبية.

خبرة تثبت العنف واعتقال العمّة

توصّلت النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، اليوم الثلاثاء، بنتائج الخبرة الطبية التي أشرف عليها أربعة أطبّاء مختصين، والتي أكّدت، حسب مصادر مطلعة لهسبريس، أن الكدمات والندوب البادية على مناطق مختلفة من جسد الطفل ناجمة عنف جسدي مورس عليه.

وأمام هذه التطوّرات، أمرت النيابة العامّة بوضع العمّة تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليها مجدّدا ومواجهتها بنتائج التقرير الطبي، الذي يؤكّد تعنيف الطفل، مع عرضها في حالة اعتقال للنظر في المنسوب إليها، واتخاذ القرار المناسب في حقها؛ في حين وضع الطفل المتخلّى عنه والمعنّف، بأمر من النيابة العامّة المختصة، بجناح الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد العلاج والرعاية.