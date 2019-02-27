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الرئيسية | حوادث | ماء الحياة يوقع بـ"السكتور" في قبضة أمن مراكش

ماء الحياة يوقع بـ"السكتور" في قبضة أمن مراكش

ماء الحياة يوقع بـ"السكتور" في قبضة أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 01:01

حجزت عناصر الأمر بالدائرة السادسة التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي، ليل الثلاثاء، 325 لترا من مسكر ماء الحياة بمنطقة سوق الربيع قرب مقبرة باب أغمات، كما أوقفت مروجها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الموقوف يلقب بـ"السكتور"، له سوابق قضائية في تجارة المخدرات ومسكر ماء الحياة، مضيفة أن عناصر الأمن حجزت مبلغا ماليا متحصلا من العائدات قدره 500 درهم، وأن عملية التدخل تمت مباشرة بعد شروع المعني بالأمر في عملية تزويد زبنائه في الشارع العام.

وجاء تدخل عناصر الأمن بعد عملية رصد لـ"السكتور" الذي يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، إثر توصل مصالح الدائرة السادسة بإخبارية حول وجود سيارة مستأجرة من وكالة لكراء السيارات تبيع مسكر ماء الحياة بالقرب من سنيما الهلال.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معه وتقديمه أمام العدالة.

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