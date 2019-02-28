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كُتّاب وآراء
حجز لحوم موبوءة بداء السل في مجزرة بوزان
حجزت المصالح البيطرية بمدينة وزان، بالمجزرة البلدية، أمس، 180 كيلوغراما من لحوم البقر ثبتت إصابتها بداء السل، وكانت في طريقها للاستهلاك، قبل أن يتقرر إتلافها.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقاتها مع صاحب البضاعة المحجوزة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. كما تم أخذ عينة من اللحوم لإجراء تحاليل عليها، فكشفت النتائج أنها غير صالحة للاستهلاك وإصابتها بوباء السل الخطير.
وحسب مصادر هسبريس فإن المعاينة البيطرية للحوم التي تم ضبطها بالمجزرة المذكورة تمت من لدن ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، خلال تفتيش روتيني، قبل أن تتم عملية إتلافها بمطرح النفايات الجماعي، بحضور ممثل عن المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمدينة ذاتها، والسلطات المحلية.