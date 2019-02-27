وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادثة سير بشيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ سائق شاحنة أنفاسه الأخيرة، في حادث مروري وقع اليوم الأربعاء بمنعرج خطير بقيادة متوكة على مستوى الطريق الجهوية 214 بالمجال الترابي لجماعة بوابوض بإقليم شيشاوة، إثر انقلاب مركبته.

وعلى إثر إخبارية حول الواقعة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت إلى مكان الحادثة، حيث قام رجال الأمن بجمع المعطيات والاستماع للشهود، من أجل كشف ظروف هذا الحادث المروري المميت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا الحادث خلّف إصابة أربعة ركاب كانوا على متن الشاحنة نفسها، نقل بعضهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة؛ فيما نقل آخرون إلى المركز الصحي بمدينة إمنتانوت. كما خلف هذا الحادث المروري خسائر مادية مهمة في المركبة.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي أشرفوا، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة.