ارتشاء يجر "كوميسير" إلى التحقيق بقلعة السراغنة

هسبريس من الرباط

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت، زوال اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع عميد شرطة يعمل رئيسا بالنيابة لدائرة أمنية بمدينة قلعة السراغنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء؛ وذلك مواصلة لعمل المديرية من أجل تدعيم مبادئ التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن النيابة العامة كانت قد عهدت للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بالبحث في شكاية مواطن يتهم عميد الشرطة المشتبه فيه بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، بدعوى التوسط له لإخراج ملف من الحفظ، حيث جرى إيقافه في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه الوظيفي.

وقد جرى، وفق البلاغ، إخضاع موظف الشرطة المذكور لإجراءات البحث القضائي تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.