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انقلاب سيارة في واد يخلف 7 قتلى ضواحي ورزازات
تسبب انقلاب سيارة مخصصة للنقل المزدوج، قبل قليل، بالجماعة القروية أيت عباس ضواحي مدينة ورزازات، في وفاة سبعة أشخاص على الفور.
وأفادت مصادر الجريدة بأن سيارة النقل المزدوج كانت تقل عددا من الركاب على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة ورززات، قبل أن تهوي في واد بالقرب من دوّار أغبار بالجماعة القروية أيت عباس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحصيلة المؤقتة للضحايا بلغت إلى حدود الساعة 7 قتلى، فيما جرى نقل باقي المصابين إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات.