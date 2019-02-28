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الرئيسية | حوادث | الجمارك تضبط شاحنة مواد مهربة قرب الناظور

الجمارك تضبط شاحنة مواد مهربة قرب الناظور

الجمارك تضبط شاحنة مواد مهربة قرب الناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 28 فبراير 2019 - 01:25

تمكنت عناصر جمركية بزمرة الناظور من حجز شاحنة لنقل البضائع، بعدما جرى ضبطها محملة بكمية من المواد المهربة وُصفت بالمهمة.

وبلغت كمية المواد المهربة، والتي تشتمل على ملابس مستعملة، حوالي 3750 كيلوغراما؛ فيما تبيّن أن هيكل الشاحنة مزوّر.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للمحجوزات، والتي شملت الشاحنة والملابس المستعملة، بلغت حوالي 285000 درهم.

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