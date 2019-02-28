الجمارك تضبط شاحنة مواد مهربة قرب الناظور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمركية بزمرة الناظور من حجز شاحنة لنقل البضائع، بعدما جرى ضبطها محملة بكمية من المواد المهربة وُصفت بالمهمة.

وبلغت كمية المواد المهربة، والتي تشتمل على ملابس مستعملة، حوالي 3750 كيلوغراما؛ فيما تبيّن أن هيكل الشاحنة مزوّر.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للمحجوزات، والتي شملت الشاحنة والملابس المستعملة، بلغت حوالي 285000 درهم.