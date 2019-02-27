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كُتّاب وآراء
توقيف شخص متلبس بحيازة 4800 قرص مخدر
تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم، من توقيف شخص متلبس بحيازة 4800 قرص من مخدر الاكستازي والأقراص الطبية المخدرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء سيدي علال التازي بالطريق السيار الرابط بين طنجة والدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزته على 3000 قرص من مخدر الإكستازي و1800 قرص من نوع ريفوتريل، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.