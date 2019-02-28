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الرئيسية | حوادث | مفتش شرطة يستعمل السلاح لضبط رجل مسلّح

مفتش شرطة يستعمل السلاح لضبط رجل مسلّح

مفتش شرطة يستعمل السلاح لضبط رجل مسلّح
هسبريس من الرباط
الخميس 28 فبراير 2019 - 14:05

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الثالثة عشر بولاية أمن مكناس، اليوم الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله.

تم ذلك خلال توقيف شخص، يبلغ من العمر 30 سنة ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، بعدما استهدف أحد جيرانه باعتداء جسدي وحاول تعريض موظفي الشرطة للعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد اعتدى على جاره بواسطة السلاح الأبيض، نتيجة حالة السكر التي كان عليها، قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية المداومة لتوقيف المعني بالأمر.

المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، ما اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، الأمر الذي مكن من توقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما أصيب بجروح، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمشتبه فيه بعدما تعمد إيذاء نفسه نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها.

الموقوف تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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