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الرئيسية | حوادث | ترويج الكوكايين يوقع "صوكو" في قبضة الأمن

ترويج الكوكايين يوقع "صوكو" في قبضة الأمن

ترويج الكوكايين يوقع "صوكو" في قبضة الأمن
هسبريس من تطوان
الخميس 28 فبراير 2019 - 16:20

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مارتيل، مساء أمس، وبناء على معلومات دقيقة، من استدراج وتوقيف المدعو "صوكو" وبحوزته لفافة من مخدر الكوكايين بالقرب من إحدى محطات الوقود.

ومكنت عملية التفتيش التي جرت بمنزل المعني بالأمر، بتعليمات من النيابة العامة، من حجز كميات كبيرة من المخدرات القوية، تضمنت 500 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي، و200 قرص طبي مخدر من نوعي ريفوتريل وطرانكيل؛ بالإضافة إلى ستة غرامات من مخدر الكوكايين الخام، وحوالي خمسين غراما من مخدر الشيرا.

كما أسفرت العملية عن حجز هاتف نقال من نوع سامسونغ، وسكين من الحجم الكبير، وحوالي ستة آلاف درهم محصلة من ترويج الممنوعات، إلى جانب كمية من البلاستيك الخاص بالتلفيف وميزان إلكتروني.

وتم وضع المعني، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا إجرامية مختلفة، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق الأبحاث معه وتقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالإله الخميس 28 فبراير 2019 - 17:01
هاد الشي كثر الله يجعل السلامة
المرجو من السلطات المعنية بهذا الأمر المزيد من الصرامة وتشديد العقاب
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2
2 - toto الخميس 28 فبراير 2019 - 17:05
tant qu,il n,ya pas des lois vraiment severe ca ne changera rien, ,,,
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2
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