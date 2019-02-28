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كُتّاب وآراء
ترويج الكوكايين يوقع "صوكو" في قبضة الأمن
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مارتيل، مساء أمس، وبناء على معلومات دقيقة، من استدراج وتوقيف المدعو "صوكو" وبحوزته لفافة من مخدر الكوكايين بالقرب من إحدى محطات الوقود.
ومكنت عملية التفتيش التي جرت بمنزل المعني بالأمر، بتعليمات من النيابة العامة، من حجز كميات كبيرة من المخدرات القوية، تضمنت 500 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي، و200 قرص طبي مخدر من نوعي ريفوتريل وطرانكيل؛ بالإضافة إلى ستة غرامات من مخدر الكوكايين الخام، وحوالي خمسين غراما من مخدر الشيرا.
كما أسفرت العملية عن حجز هاتف نقال من نوع سامسونغ، وسكين من الحجم الكبير، وحوالي ستة آلاف درهم محصلة من ترويج الممنوعات، إلى جانب كمية من البلاستيك الخاص بالتلفيف وميزان إلكتروني.
وتم وضع المعني، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا إجرامية مختلفة، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق الأبحاث معه وتقديمه أمام العدالة.
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تعليقات الزوّار (2)
المرجو من السلطات المعنية بهذا الأمر المزيد من الصرامة وتشديد العقاب