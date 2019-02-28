محاولة "ذبح" تلميذ تجر إلى توقيفات في بيوكرى

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، خلال الساعات الأولى من اليوم، ثلاثة شبّان، يُشتبه في إقدامهم على محاولة "ذبح" تلميذ بالسلك الثانوي، وذلك في دوار "أدوز أسعود"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد وجه الشبان الثلاثة طعنات إلى التلميذ على مستوى العنق، في محاولة منهم لوضع حدّ لحياته، حيث نُقل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في وضعية صحّية جدّ حرجة.

ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد نشب خلاف بين الشبان والتلميذ، تحول إلى مشادات وعراك، استلّ خلالها أحد الشبان سكينا، محاولا وضع حدّ لحياة غريمه، قبل أن يفرّوا من مسرح الحادث، تاركين الضحية مضرجا في الدماء.

وأفضت التحريات الأولية التي فعّلتها الصالح الدركية بمركز بيوكرى، إلى تحديد هوية الشبان الثلاثة، حيث جرى توقيفهم، من أجل التحقيق معهم حول ظروف وملابسات القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.