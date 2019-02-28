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الرئيسية | حوادث | محاولة "ذبح" تلميذ تجر إلى توقيفات في بيوكرى

محاولة "ذبح" تلميذ تجر إلى توقيفات في بيوكرى

محاولة "ذبح" تلميذ تجر إلى توقيفات في بيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 28 فبراير 2019 - 18:12

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، خلال الساعات الأولى من اليوم، ثلاثة شبّان، يُشتبه في إقدامهم على محاولة "ذبح" تلميذ بالسلك الثانوي، وذلك في دوار "أدوز أسعود"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد وجه الشبان الثلاثة طعنات إلى التلميذ على مستوى العنق، في محاولة منهم لوضع حدّ لحياته، حيث نُقل على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في وضعية صحّية جدّ حرجة.

ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد نشب خلاف بين الشبان والتلميذ، تحول إلى مشادات وعراك، استلّ خلالها أحد الشبان سكينا، محاولا وضع حدّ لحياة غريمه، قبل أن يفرّوا من مسرح الحادث، تاركين الضحية مضرجا في الدماء.

وأفضت التحريات الأولية التي فعّلتها الصالح الدركية بمركز بيوكرى، إلى تحديد هوية الشبان الثلاثة، حيث جرى توقيفهم، من أجل التحقيق معهم حول ظروف وملابسات القضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Madrid الخميس 28 فبراير 2019 - 18:30
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الإعدام هاد المجرمين
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2 - Yanis الخميس 28 فبراير 2019 - 18:30
Qu' est ce qu' on attend apres des jeunes qui se gorge entre eux
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3 - مواطن الخميس 28 فبراير 2019 - 18:36
في الحقيقة المرة فان الامور والاشياء علئ مدار الوقت هزلت والسبب الرءيسي في كل هاته المساوئء والاختلالات يمكن ان نربطها بعدم التربية فالمدرسة و العاءلة والقانون لم يعد يربي الشيء اللدي يعطي الانطباع لكل هؤلاء المنحرفين الئ استعمال قانون الغاب ومحاولة اخد حقهم بايدهم بدل الاحتكام الئ العدالة الممثلة للقانون الاسمئ وهو فوق الجميع .
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4 - ولد الشعب الخميس 28 فبراير 2019 - 18:37
عهدنا أن التانويات والمعاهد والجامعات تخرج أفواجا من المتقفين والاطر تدعم نخبة التغيير في البلاد.إلا انها أصبحة تخرج حتى افواج من المجرمين لدعم نخبة التدميير وإفلاس المجتمع .. هذا اكبر دليل على فشل المنظومة التربوية التي تنتظر الاصلاح؛ بلتنتظر التغيير.
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5 - mohamed germany الخميس 28 فبراير 2019 - 18:39
ما هذا إلا نتاج لمنظومة التعليم في المغرب، و السؤال الذي لم أجد له جواب لماذا يحمل كل تلميذ سكين معه؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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6 - البعمراني الخميس 28 فبراير 2019 - 18:52
ياك قال وزير العدل. ان دستور 2011ينتصر للحق في الحياة. الا ينتصر هذا الدستور لحق حياة هذا الشاب الذي كادت ان تزهق روحه اما عندما نتحدث عن الحق في الحياة. نعني بها شيءا واحد وهو حياة المجرمين
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