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"شبح الانتحار" يحصد حياة ستيني بجماعة "فيفي"
الخميس 28 فبراير 2019 - 22:09
أنهى رجل ستيني، اليوم الخميس، حياته في ظروف غامضة ضواحي جماعة فيفي بإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، البالغ من العمر حوالي 61 سنة المتزوج والأبّ لأطفال، وضع حدًّا لحياته لأسباب لا تزال مجهولة والتحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار.