أمن طنجة يوقف متورطا في الاتجار بالمخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بموجب ستة عشرة مذكرة بحث من أجل قضايا المخدرات، في منطقة قروية بالقرب من "جبل الحبيب" بضواحي تطوان، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على شحنات متنوعة من المخدرات، وهي عبارة عن كيلوغرام و600 غرام من الكوكايين، و310 غرامات من مخدر الهيروين، و890 قرصا من الإكستازي، و1080 قرصا من نوع ريفوتريل، فضلا عن رزمات من سنابل الكيف.

كما مكنت إجراءات التفتيش، وفق المصدر ذاته، من ضبط معدات وأدوات كان يستعملها المشتبه به في تسهيل ارتكاب أنشطته الإجرامية، وتتمثل في خمسة عشر ميزانا كهربائيا، وسواطير وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وستة هواتف محمولة، و16 لوحة ترقيم مسروقة للسيارات، ومبالغ مالية من عائدات الاتجار بالمخدرات، فضلا عن أقنعة وخصلات شعر مستعارة كان يستخدمها للتملص من الملاحقات الأمنية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع شركائه المحتملين.