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الرئيسية | حوادث | الأمن يبعثر خطط عصابة إِفريقية في إيهام مغاربة بامتلاك الذهب

الأمن يبعثر خطط عصابة إِفريقية في إيهام مغاربة بامتلاك الذهب

الأمن يبعثر خطط عصابة إِفريقية في إيهام مغاربة بامتلاك الذهب
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 01 مارس 2019 - 17:14

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الدار البيضاء، مساء الخميس، من تفكيك عصابة يقودها مواطن يتحدر من إحدى دول جنوب الصحراء، في الأربعينات من عمره، تقوم بعمليات نصب على مواطنين مغاربة، إذ توهمهم بقدرتها على تزويدهم بكميات من الذهب بوثائق قانونية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن كمينا محكما، جرى نصبه من لدن أمن الدار البيضاء، أدى إلى سقوط "رأس الحربة" داخل أحد المقاهي بحي المعاريف، بعدما ضبط متلبسا بحيازة مبلغ مالي من أحد الضحايا.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الضحية كان قد عرض عليه مواطن يتحدر من دولة غينيا إمكانية جلب كميات من الذهب، بطرق قانونية، وطلب مبلغا ماليا قدر بحوالي 25 مليون سنتيم مقابل القيام بذلك.

وأكدت المصادر نفسها أن المواطن الإفريقي عاد بعد مدة إلى الضحية، ليخبره بأن البنك المركزي احتفظ بالسلعة، وهو الأمر الذي يستلزم إتمام المبلغ مقابل السماح بإخراج كمية الذهب، مشيرا إلى أن التأخير في ذلك بات يكلف دفع مبلغ 15 مليون سنتيم أخرى.

ووجد الضحية، الذي سبق للمشتبه فيه أن جلب له قطعة من الذهب حتى يثبت له صدق كلامه، نفسه مضطرا إلى إجراء اتصالات، بعدما انتابته شكوك حول الرجل، ليتبين له عدم وجود أي سلعة محجوزة من لدن البنك المركزي، ناهيك عن كون الوثائق التي تم التقدم بها، والتي تتعلق بإحدى وكالات التأمين، مزورة، إذ لا توجد الوكالة المعنية بالأمر في البلد الإفريقي.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الاستعلامات العامة دخلت على خط هذه القضية، إذ تجري تحقيقات واسعة من أجل الإطاحة بأعضاء هذه العصابة التي تعمل على النصب بادعاء قدرتها على جلب الذهب من الإمارات.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفكيك الشرطة القضائية عِصابة إفريقية بمدينة الرباط، متخصصة في النصب والاحتيال على المستثمرين المغاربة، يوجد زعيمها في دولة كوت ديفوار، وتُمارس أنشطتها غير القانونية في مدن الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة؛ بينما يتم التأكد من وجود فروع أخرى لها في باقي مدن المملكة. ومَثل أفراد العصابة، الخميس الماضي، أمام أنظار ممثل النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال أحد أفراد العصابة بمستثمر مغربي يدعى عبد الله ابنيني، من أجل مشاركته في مشروع بناء وحدات سكنية، بغلاف مالي يقدر بأربعين مليون درهم، ووعده بجلب عشرين مليون درهم نقداً في حقيبة دبلوماسية، بدعوى التهرب من الضرائب ومراقبة مكتب الصرف، ومن ثمة المساءلة حول مصادر تلك الأموال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - tchafer الجمعة 01 مارس 2019 - 17:36
يقول المثل المغربي الطماع لا يقدر عليه الا الكداب وهدا ما صار للاخ المغربي
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14
2 - احمد الجمعة 01 مارس 2019 - 17:43
عشت معهم نفس القصة حوالي سنة 2009

كان ذلك أثناء قيامي برحلة قصيرة للرباط

لكن حفظني ربي
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4
3 - رشيد الجمعة 01 مارس 2019 - 17:48
شكون كيقضي على الطماع هو الكداب فانا استغرب كيف يتق المغاربة
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7
4 - مرتن بري دو كيس الجمعة 01 مارس 2019 - 17:51
على الدولة أن تحاكم وتقاضي هؤلاء المسمون "ضحايا " لانهم بفعلهم هذا يخونون الوطن بالتهرب من الضرائب..ومن الطرق القانونية للعمل في مجال تجارة الذهب أو العقار..فلولا هؤلاء الطامعين من المغاربة ..لما وجد احتيال من طرف اجانب....فهم شركاء لهؤلاء الأفارقة .بطريقة أو بأخرى في النصب ..والاحتيال....ويقول المثل المغربي.."الطماع يخلي دار بوه الكذاب "....فهذا نوع جديد من (السماوي) بالطريقة الإفريقية
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13
5 - mjid الجمعة 01 مارس 2019 - 17:51
فلوس اللبن كايديهوم زعطوط ؛ هاد الأفارقة باز اللي كايتعامل معاهوم أو كايتيق فيهوم ؛ إلى قلنا ليه بليد غادي نحتاقرو البليد
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12
6 - ستيتو حمو الجمعة 01 مارس 2019 - 17:53
والبقية تأتي مازال لم تظهر بعد العواقب الوخيمة على المجتمع !!
حسبنا الله ونعم الوكيل ولك الله ياوطني !!
من امر بدخولهم يتكلف بهم وليس الشعب يتحمل
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15
7 - babacool الجمعة 01 مارس 2019 - 17:54
الطماع يقضي عليه الكداب حسب المثل المغربي ..كيف للمغربي العاقل ان يثق في مهاجر افريقي ويعطيه ملايين الدراهم ? لو كان لهدا الافريقي المال والكفاءة في الاستثمار هل تظن انه سياتي للمغرب ..
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11
8 - N.H الجمعة 01 مارس 2019 - 17:54
بكل إختصار يجب التصدي لجميع الأفارقة و ترحيلهم إلى بلدانهم لأننا لن نرى منهم خيرا أبدا يحترفون التسول و السرقة و النصب بالإضافة إلى نشر جميع الأمراض الفتاكة بين المغاربة لهذا فعلى كل مغربي حر لديه غيرة عن وطنه وشرفه عدم التعامل مع الأفارقة بأي وجه كان سواء عمل أو بيع و شراء أو كراء سكن و ما إلى غير ذلك....
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8
9 - رياض الجمعة 01 مارس 2019 - 17:57
ليس على الافارقة ذنب ما وجدوا اناسا اغبياء، الطمع يرمي الناس الى غياهب الغباء فيصبحون ضحايا مجانا. اللهم نسألك حسن الخاتمة.
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5
10 - حلا الجمعة 01 مارس 2019 - 17:59
لنحكم عقولنا قليلا.لو كانوا يملكون ذهبا هل يعقل يقطعون هذه المسافات الطويلة من بلدانهم جنوب الصحراء محملين به إلى أن يصلوا بلدنا سالمين؟وهل من يملك ذهبا يتشرد في بلدان الناس.الله يعفو عليكم الطماعة يقضيوا عليهم النصابة والكذابة.مالكم يا المغاربة على هاذ اللهفة والطمع حتى عاقوا بيكم الأفارقة حتى هما وجاو يسرقوكم في عقر داركم.الكوانب يستحقون ما يجري لهم ألي صرفقاتو يديه مايبكيش.
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14
11 - settouti الجمعة 01 مارس 2019 - 18:05
كان من المفروض اعتقال أولئك الدين يلجؤن إلى إلى أساليب غير قانونية لتبيض أموالهم و التملص من الضريبة وإجراء بحث جنائي حول ممتلكاتهم....هناك يكمن مربط الفرس....تفعيل دور النيابة العامة للقيام بواجباتها تمشي مع انتظارات الشعب
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10
12 - ميمون الجمعة 01 مارس 2019 - 18:08
ا لطمع طاعون الافارقة كثرت مشاكلهم المرجو تحدير المواطنين في جميع المجلات والتلفزيون والفايسبوك بارك الله فيكم
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7
13 - Tanja balia الجمعة 01 مارس 2019 - 18:10
المثل الشعبي المغربي يقول انا الطماع ما كيقضي عليه غير الكذاب. فلا داعي للتعليقات العنصرية والتعميم وان الأفارقة كلهم نصابون واحتياليون.
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-3
14 - Mann الجمعة 01 مارس 2019 - 18:16
منطق الهمزة و الطمع الذي يأمن به عدد من المغاربة لعب دور في هذه القضية .. للاسف الدولة لا تعطي أمثلة ان النجاح يأتي عن طريق المد و الجد
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0
15 - وجدي الجمعة 01 مارس 2019 - 18:20
لست عنصريا او ضد الافارقة. نتائج الادماج المزعوم
ديننا وتقاليدنا وعاداتنا و ثقافتنا بعيدة عنهم كذلك. انظروا ما وقع بطنجة عمارات استولوا عليها . حديقة محطة اولاد زيان.
دائما تصلني رسائل عبر الايمل من هذا النوع انا زوجة رئيس مقتول لدي المال الكثير واريد الاستثمار في المغرب. الطماع يخرج عليه الكذاب.
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3
16 - ولد حميدو الجمعة 01 مارس 2019 - 18:22
لولا المغفلون لما كان النصابون أو لولا الطماعون لما وجدنا المحتالين
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4
17 - حسن بن احمد الجمعة 01 مارس 2019 - 18:31
انا لا افهم ان تعطي لشخص ما لا تعرفه اموالا طائلة وتتق به شىء لا يصدقه العقل
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4
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