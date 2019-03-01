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الرئيسية | حوادث | إصابة عنصر وقاية مدنية في حريق بالقصر الكبير

إصابة عنصر وقاية مدنية في حريق بالقصر الكبير

إصابة عنصر وقاية مدنية في حريق بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الجمعة 01 مارس 2019 - 21:53

أصيب أحد عناصر الوقاية المدنية بالقصر الكبير أثناء عملية إطفاء حريق كان قد شب أمس الخميس بأحد المنازل المأهولة بحي اولاد احميد.

وكانت النيران قد اشتعلت بسرعة في كميات تبن بأحد طوابق المنزل المذكور، مما تسبب في كثافة كبيرة للأدخنة حالت دون الرؤية الواضحة، وهو ما نتج عنه سقوط أحد عناصر الوقاية المدنية بسبب عدم وجود الواقي الجانبي للسلالم بالبناية.

وقد تم نقل المصاب (40 سنة)، الذي أصيب على مستوى العمود الفقري والرأس، إلى المستشفى المدني قبل تحويله إلى المستشفى الإقليمي للا مريم، ومن ثم إلى المستشفى العسكري بالرباط حيث أجريت له عملية جراحية صباح اليوم الجمعة.

يذكر أن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق المذكور وإخماد ألسنة النيران، وقد تزامن الحادث مع تخليد اليوم العالمي للوقاية المدنية تحت شعار "حماية أطفالنا تحت مسؤوليتنا".

واحتفالا بهذه المناسبة، استقبلت ثكنة الوقاية المدنية بالقصر الكبير، أمس الخميس، حوالي 400 تلميذ وتلميذة في إطار الأبواب المفتوحة التي تستمر اليوم الجمعة أيضا.

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