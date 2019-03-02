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كُتّاب وآراء
شبهة الارتشاء تجر عميد شرطة إلى قضاء مراكش
قدمت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عميد شرطة يعمل رئيسا بالنيابة لدائرة أمنية بمدينة قلعة السراغنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وجاءت إحالة هذا العميد بعدما عهدت النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، بالبحث في شكاية مواطن يتهم العميد المشتبه فيه بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، بدعوى التوسط له لإخراج ملف من الحفظ، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم توقيف العميد في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه الوظيفي، بحسب الوثيقة نفسها، التي أضافت أن المعني بالأمر خضع لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك تنزيلا لعمل المديرية من أجل تدعيم مبادئ التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.