24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  2. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

  3. الملك يطالع برنامج تأهيل التكوين المهني وتجديد المناهج البيداغوجية (5.00)

  4. فاعلون يرصدون أبرز تحولات السياسات العمومية الأمنية في المغرب (5.00)

  5. أكاديميون: المؤسسة الملكية قطب رحى العقيدة الأمنية للدولة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن تنفي مزاعم اختطاف فتاة قاصر بطنجة

مديرية الأمن تنفي مزاعم اختطاف فتاة قاصر بطنجة

مديرية الأمن تنفي مزاعم اختطاف فتاة قاصر بطنجة
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 17:45

نفت المديرية العامة للأمن الوطني مزاعم اختطاف واحتجاز فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بمدينة طنجة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا والإفادات المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تؤكد بأن الأمر يتعلق باختفاء طوعي وتلقائي ولا علاقة له بعمل إجرامي.

وذكر بلاغ للمديرية بهذا الخصوص، أن مواقع إخبارية وطنية كانت قد نشرت تصريحات لأفراد من عائلة الفتاة القاصر، مرفوقة بتعليقات مفادها أن المعنية بالأمر اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة طنجة، مع ترجيح فرضية الاختطاف.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية أن الدائرة العاشرة للأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، توصلت بداية الأسبوع الجاري ببلاغ البحث لفائدة العائلة تقدم به والد الفتاة القاصر، والذي أكد أنها غادرت مسكن العائلة دون أن تراجعه، وهو ما استدعى إحالة ملف القضية على فرقة الشرطة القضائية التي عممت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعنية بالأمر، كما تم إجراء تحريات معمقة في محيطها العائلي والمدرسي.

وأضاف البلاغ أن الفتاة القاصر راجعت مسكن عائلتها بشكل طوعي، صباح اليوم الجمعة، مؤكدة بأن مغادرة المنزل كان بشكل تلقائي، وهي المعطيات التي تخضع حاليا للبحث والتحري من طرف الشرطة القضائية، وذلك في انتظار إخضاع المعنية بالأمر لخبرة طبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.