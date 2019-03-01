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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يفكك معملين لـ"الماحيا" ببيوكرى

الدرك الملكي يفكك معملين لـ"الماحيا" ببيوكرى

الدرك الملكي يفكك معملين لـ"الماحيا" ببيوكرى
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 01 مارس 2019 - 18:55

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، اليوم الجمعة، من تفكيك معملين سريّين لصنع وتحضير مسكر ماء الحياة، المعروف بـ"الماحيا".

وأسفرت العمليتان، اللتان نُفّذتا على إثر مداهمة المعمليْن السريَّين بكل من دوار "آيت إكيز" ودوار "بوكلاكة"، عن توقيف شخصين يُشتبه في وقوفهما المباشر وراء هاذين المعمل السريين.

وجرى حجز كميات مهمة من التين المخمر ومسكر ماء الحياة المُعدّ للترويج والاستهلاك، فضلا عن معدات تُستعمل في صنع هذا المشروب الكحولي، ضمنها أسطوانات غاز البوتان من الحجم الكبير وطنجرات للضغط وأنابيب نحاسية.

وقد وُضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، في انتظار إحالتهما على أنظار القضاء من أجل محاكمتهما تبعا للتهم الموجهة إليهما.

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