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الرئيسية | حوادث | "بورش" تدخل محاكمة الحواص .. تهمة الابتزاز تلاحق "مول 17 مليار"

"بورش" تدخل محاكمة الحواص .. تهمة الابتزاز تلاحق "مول 17 مليار"

"بورش" تدخل محاكمة الحواص .. تهمة الابتزاز تلاحق "مول 17 مليار"
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 01 مارس 2019 - 19:00

حاول زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، خلال جلسة الاستماع إلى الشاهد الرئيسي في الملف "ابراهيم. ب"، تبديد التهم الموجهة إليه؛ إذ كان في كل مرة يطلب من الهيئة السماح له بتقديم توضيحات وتكذيب ما جاء على لسان الشاهد.

وفي الوقت الذي تحدث فيه الشاهد في جلسة سابقة عن كون الحواص ابتز أحد المستثمرين وتحصل على سيارته من طراز "بورش كاين"، دحض المتهم ذلك وأكد للمحكمة أن السيارة تعود إلى ملكيته، مدليا بوثائق للهيئة تفيد اقتناءها من المستثمر.

وعاد الشاهد، الذي يشتغل تقنيا بالجماعة، إلى اتهام الحواص باستغلال نفوذه، ودفع المستثمرين إلى تمويل حملاته الانتخابية، غير أن المتهم كذب ذلك من خلال تأكيده أن المستثمر الذي استدل به الشاهد كان منافسا له، وبالتالي من غير المنطقي أن يمول له حملته الانتخابية.

كما تحدث الشاهد عن كون الرئيس المعزول قام بإحداث طريق بجانب مركب تجاري من أجل عرقلة نشاطه، فيما تقدم دفاع المتهم بتصميم الطريق المنجز من طرف المصالح المختصة الذي، بحسبه، يدحض ذلك.

وخلال حديثه عن الصفقات التي أبرمتها جماعة حد السوالم، قال الشاهد المذكور: "جميع الصفقات كانت صورية"، ما اعتبره دفاع المتهم، النقيب محمد البقالي، "كلاما ضخما"، مضيفا وهو يوجه سؤاله إلى التقني: "هذه صفقات بالملايير، فكيف يفسر لنا عدم وجود أي مقاول اشتكى من الرئيس بدعوى إقصائه؟".

وقال الشاهد في معرض جوابه: "لم يأتِ أي مقاول ليشتكي لي من كون الحواص منعه من المشاركة في الصفقات، لكن من خلال الوقائع التي عشتها عن قرب، فهي تبقى صورية"، فيما تدخل المتهم نافيا ذلك، معبرا عن تحديه للشاهد بالإدلاء بصفقة تتضمن اختلالا، مضيفا أن "الصفقات يكون بها ملف مالي وآخر تقني، واللجان تنظر في الملفات ومدى قانونيتها، ونفتح الملف المالي أمام الجميع".

وفي الوقت الذي اتهم فيه تقنيُّ الجماعة رئيسَه السابق بكونه كان يستفيد من بقع وحمامات وغيرها، عن طريق ابتزاز صاحب "رياض الساحل"، وبطرق ملتوية، مقابل تسليمه شهادة التسليم المؤقت، نفى البرلماني المعزول ذلك، مخاطبا الهيئة بالقول: "إلى لْقاهمْ ياخُذْهم يا سيدي الرئيس".

وقال الشاهد في معرض جوابه على قضية مواقف السيارات إنه لم يسبق له أن رأى الرئيس زين العابدين الحواص يستخلص مقابل ركن السيارات، فيما أكد المتهم أن هذه المرائب لا تعود ملكيتها إلى الجماعة، بينما استدل دفاعه برسالة موقعة من لدن الرئيس الحالي، حكيم عفوت، المتابع بدوره في الملف، تفيد بأن حد السوالم لا تتوفر على هذه "الباركينات"، الشيء الذي جعل النيابة العامة تتدخل متسائلة ما إذا كان أخلاقيا أن يسلم متهم وثيقة مثل هذه.

ورد النقيب البقالي على ما ذهبت إليه النيابة العامة قائلا إنه وجه طلبا إلى "مؤسسة الجماعة من أجل الاستفسار عن البقع الخاصة بمواقف السيارات، ورئيس الجماعة، بغض النظر عما إذا كان حكيم عفوت أو غيره، هو المسؤول عن الشهادة أمام القانون والمحكمة، وقد تبين له عدم وجود سند الملكية للجماعة".

وبعدما نبه القاضي علي الطرشي دفاع الحواص إلى أن "الشاهد ليس هنا لإجراء امتحان له"، خاطب تقني الجماعة بأنه شاهدا وليس طرفا، وأنه يجب أن يقول ما يعرفه.

والتمست النيابة العامة من رئيس الجلسة استدعاء رئيس لجنة الصفقات بجماعة حد السوالم من أجل استفساره عن بعض الصفقات التي تم إبرامها، ومعرفة ما إذا شابتها اختلالات أم لا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سكزوفرين الجمعة 01 مارس 2019 - 19:19
بان ليا بحال الى داك التقني كان ظل المتهم ههه
شخصيا ردود المتهم تفند مزاعم الشاهد الذي يتحدث بطريقة الاستنتاج.
منافس يمول حملة منافس
هذه كافية
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-1
2 - دارلمان الجمعة 01 مارس 2019 - 19:24
المغرب كلو فيه هي رئيس جماعة واحد لرشايوي والبقية نزيهون ?اذا حوكم شخص واحد فهذا انتقام اكثر ما هو بحث عن الرشايوية الكبار
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5
3 - Observateur الجمعة 01 مارس 2019 - 19:26
هاد القضية بحال مول M روج حصل نهار العطلة بسيارة المصلحة، كلشي عندو نفس النظام و الي حصل يودي.
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1
4 - wood الجمعة 01 مارس 2019 - 19:31
محاكمة حواص تشبه المحاكمة التي قامت بها حيوانات الغابة بعد أن أصابهم الطاعون و وجدوا من خلالها أن الحمار بأكله العشب هو السبب و ضحوا به ليرفع عنهم البلاء . فلو تم فتح ملفات الجماعات المحلية لوجدوا أن كلها تشوبها إختلالات كبيرة و بدون إستثناء ، فيستحيل بالمطلق و جود جماعة قروية أو حضرية ليس فيها نهب المال العام و الصفقات الوهمية و تضخيم الفاتورات و التلاعب بالصفقات و التوظيف بالزبونية و المحسوبية و غيرها من الجرائم ، و كل هذه الخروقات تتم بعلم وزارة الداخلية و تواطؤها و يحصل كل واحد على نصيبه من الكعكة المخزية ، فالمخزن هو الراعي الرسمي للفساد في المغرب الذي يخفي به فساده الأعظم !!!
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13
5 - المقاطع بوربعين الجمعة 01 مارس 2019 - 19:37
تصورروا معي لوأن الزفزافي وبوعشرين
والمهداوي والكرطومي والبداحي
وغيرهم من الحقوقيين سرقوا مليار
واحدا لقامت الدنياولم تقعدفي القنوات
المعلومة ووسائل الإعلام التابعة للمخزن
وهذا17المليار وعلي الطرشي لازال
يستدعي الشاهدالتقني ويكذبه
الحواص القضاة يقولون القانون
لايحمي المغفلين هههه المثل
يخصهم وحدهم ويستفزون به
بقية الشعب.الصواب هو القانون
يحمي المغفلين الغافلين الجاهلين
للقانون والحواص رجل سياسة وقانون
والقضاءالمغربي يحمي هذه الكارثة
والتي تحمل 17المليار الله أكبر.
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4
6 - الحوت الكبير الجمعة 01 مارس 2019 - 20:03
المحاكمة واضحة حواص اكتسح الساحة السياسية وماخلصش ألحوت لكبير الذي بدوره انتقم من حواص بأسلوب الضرب تحت الحزام ،ما كاين لا جالسات لا والو كاينة غير مسرحية فقط ضحاياها القضاة لي في موقف صعب لان خلال المسرحية ليست هناك اَي تهمة تستدعي الإعتقال اللازم ان الأمور تمشي في حالة سراح حتى تثبث الادانة لكونه يتمتع بجميع الضمانات ولكن الحوت الكبير الهدف ديال إزاحة الحواص من الساحة السياسية
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6
7 - عبدو الجمعة 01 مارس 2019 - 20:07
عندما تشتري سيارة من مستثمر في حاجة الى توقيعك . اذا لم يكن جنحا او خللا ، فماذا الرشوة تعني في القاموس اللغوي وعساك اكل اموال الناس باعطاء الفرص لغير اهلها ...
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8 - محمد الجمعة 01 مارس 2019 - 20:13
ماذا ؟؟؟!!! إشترى بورش كايين من المستثمر!!! أكيد بصفر درهم مقابل خدمة ما!!!!
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