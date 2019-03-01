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الرئيسية | حوادث | قضية احتجاز وتعنيف تورط فتاتين بالدار البيضاء

قضية احتجاز وتعنيف تورط فتاتين بالدار البيضاء

قضية احتجاز وتعنيف تورط فتاتين بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 21:00

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في احتجاز شخص وتعريضه للعنف واستهلاك المخدرات القوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا برفقة مساهمَيْن آخرين يتعاطون المخدرات القوية داخل فيلا مملوكة لعائلة واحد منهم، وذلك عندما تقدم منهم الضحية وطالبهم بمساعدة مالية، حيث قاموا باحتجازه وتجريده من ملابسه وإجباره على تنظيف المنزل، قبل أن يقدموا على تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة عصى خشبية، بسبب حالة التخدير التي كانوا عليها.

وقد أسفرت إجراءات البحث، حسب المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي والفتاتين، بينما لا يزال البحث متواصلا لتوقيف الشخصين الآخرين اللذين ساهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أما الضحية فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية الضرورية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 21:11
لماذا لا نطبق الاعدام مثل سنغافورة في قضايا المخدرات القوية فياما سببت بكوارث و مصاءب
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2 - N.H الجمعة 01 مارس 2019 - 21:16
سأكتفي بقولي لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبي الله نعم الوكيل في الظالمين
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