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كُتّاب وآراء
العثور على جثة وليدة يستنفر سلطات آيت اعميرة
عثر مواطنون، الجمعة، على جثة وليدة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أيام، بجانب صندوق لجمع النفايات بدوار الطاوس، التابع لجماعة آيت اعميرة، بضواحي اشتوكة آيت باها، في ظروف غامضة لا تزال تحقق بشأنها السلطات المحلية والدرك.
وانتقل إلى المكان الذي عُثر فيه على الجثة ممثل السلطات المحلية، وعناصر من الضابطة القضائية التابعة لدرك آيت اعميرة، وأفراد من الشرطة العلمية. وقد تمت معاينة جثة المولودة، التي كانت ملفوفة في قماش، قبل نقلها إلى مستودع الأموات.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدرك المختصة بحثا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث. ورجّحت مصادر من مكان الحادث أن تكون هذه الجريمة ناجمة عن علاقة غير شرعية.