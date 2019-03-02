قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارتين بإقليم سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص مصرعه، ليلة الجمعة، فيما أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بعد وقوع اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق السيار بمنطقة لعمامشة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن أربعة أشخاص تجمع بينهم قرابة عائلية كانوا متجهين من الدار البيضاء نحو ابن جرير على متن سيارة خفيفة، فاصطدموا بسيارة أخرى تسير في الاتجاه نفسه، وكان على متنها رجل وامرأة ينتميان إلى سلك العدالة بالدار البيضاء. وقد أدت الحادثة إلى وفاة ستيني كان على متن السيارة الأولى.

وزادت المصادر نفسها أن الحادثة استنفرت عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية سطات، والسلطات المحلية، وعناصر من الوقاية المدنية، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى قسم المستعجلات، وجناح الأم والطفل بمستشفى سطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الهالك في مستودع الأموات قصد الفحص والمعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك سطات، لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادثة وتحديد المسؤوليات.