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الرئيسية | حوادث | وفاة عون سلطة في حادثة سير بمدينة السراغنة

وفاة عون سلطة في حادثة سير بمدينة السراغنة

وفاة عون سلطة في حادثة سير بمدينة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 02 مارس 2019 - 04:39

تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، الجمعة، تحقيقا أوليا في وفاة عون سلطة في حادثة سير وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة وبني ملال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عون السلطة، الذي كان برتبة مقدم ويعمل بقيادة لوناسدة أولاد يعقوب، كان يركب دراجته النارية حين دهسته سيارة بدوار اضراوة، التابع لجماعة ازنادة بشمال مدينة قلعة السراغنة، فسقط على إثر ذلك جثة هامدة.

وعقب توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى مكان الحادث السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي، الذين شرعوا في جمع المعطيات حول ظروف الواقعة لتحديد المسؤوليات.

واقتاد رجال الدرك الملكي سائق السيارة التي دهست الضحية، وسحبوا رخصة سياقته، ووضعوه رهن الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بقلعة السراغنة.

وقد قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة.

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