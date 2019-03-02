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الرئيسية | حوادث | جثة شاب مذبوح تثير الاستنفار في مدينة مكناس

جثة شاب مذبوح تثير الاستنفار في مدينة مكناس

جثة شاب مذبوح تثير الاستنفار في مدينة مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 02 مارس 2019 - 11:21

لفظ شاب، يبلغ من العمر 28 سنة، أنفاسه الأخيرة في طريق نقله على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، بعد أن عثر عليه مذبوحا، من الوريد إلى الوريد، قرب مدرسة بن حازم بحي الحمديين بمنطقة برج مولاي عمر وسط العاصمة الإسماعيلية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن المصالح الأمنية بمكناس فتحت تحقيقا حول ملابسات اقتراف هذه الجريمة، دون أن تستبعد المصادر ذاتها فرضية أن يكون الهالك "ع. ف"، الذي عثر بحوزته على شفرة حلاقة وأقراص مهلوسة، قد وضع حدا لحياته بذبح نفسه.

وقد أحيلت جثة الهالك، الذي كان يقيم قيد حياته بمفرده بشقة سكينة كائنة بـ"حي السعيدية" في منطقة برج مولاي عمر، نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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