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الرئيسية | حوادث | درك لوداية يحيل "تاجر ماحيا" على النيابة العامة

درك لوداية يحيل "تاجر ماحيا" على النيابة العامة

درك لوداية يحيل "تاجر ماحيا" على النيابة العامة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 03 مارس 2019 - 00:25

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، التابع لعمالة مراكش، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، من أجل إعداد مسكر ماء الحياة "الماحيا" وترويجه.

وأوضحت مصادر هسبريس أن إيقاف الشخص المعني جاء إثر عملية مداهمة قامت بها عناصر الدرك، لمصنع تقليدي لتقطير مسكر ماء الحياة، وحجزت حوالي 20 طنا من هذه المادة المخدرة ومعدات تستعمل لهذا الغرض.

المصادر نفسه واصلت تصريحاتها مضيفة أن "شريك الموقوف فر إلى وجهة مجهولة؛ وهو ما جعل درك لوداية يصدر مذكرة بحث في حقه".

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