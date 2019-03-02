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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي ينقذ فتاة مختطفة في سيدي المختار

الدرك الملكي ينقذ فتاة مختطفة في سيدي المختار

الدرك الملكي ينقذ فتاة مختطفة في سيدي المختار
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 02 مارس 2019 - 13:15

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار، اليوم السبت، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شخصا متورطا في اختطاف فتاة قاصر ومحاولة هتك عرضها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص المعني اعترض سبيل الفتاة، التي تبلغ من العمر 17 سنة، لحظة زيارتها لأفراد عائلتها بحي الرياض بمركز جماعة سيدي المختار، وأرغمها على مرافقته إلى مسكنه العائلي تحت التهديد.

وأوردت المصادر ذاتها أن القاصر استجابت له خوفا من تعريضها للاعتداء، فقام باحتجازها وتركها بمحل بمنزله العائلي، مضيفة أن هذه الفتاة ربطت الاتصال بالرقم الخاص بالأمن الوطني، لتخبرهم باحتجازها بحي الرياض بمركز سيدي المختار.

وبعد توصل مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية شيشاوة بمكالمة القاصر، حوّلتها على المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي المختار، الذي أطلق حملة تمشيط لتحديد مكان احتجاز هذه الفتاة، وتمكن من الوصول إليه واقتحامه لحظة وجود الموقوف وضحيته.

حدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بسيد المختار وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، الشاب الموقوف تحت الحراسة النظرية؛ من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي السبت 02 مارس 2019 - 13:24
تحية كبيرة لعناصر الدرك الملكي
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31
2 - simou السبت 02 مارس 2019 - 13:40
لم تعد تسلم القرية ولا المدينة من اعمال هاؤلاء المحتالين اللهم امنا في اوطاننا
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3 - قصة خيالية والله أعلم السبت 02 مارس 2019 - 13:52
أظن أنها قصة مفبركة خيالية ولا أساس لها من الصحة

كيف يترك لتلك الفتاة البورطابل باش تعيط بيه وهو مختاطفها !!!!؟؟؟؟

رقم البوليس فالبورطابل هو 112 ألى جاوبوك ها وجهي هاوجهك منذ زمان الرقم يرن ولا يرد أحد زائد لا توجد صلة هاتفية أو تقنية بين الدرك التابع للجيش و الشرطة التابعة لداخلية لتتمكن من تحويل المكالمة ألى الدرك الملكي كل ما في الأمر أنهم غايقولو ليها ديك المنطقة متابعاش البوليس عيطي الجوندارم فرقم 177

البوليس والدرك كايكون بيناتهم أتصال وتنسيق في حالة المتابعة القضائية لسفاح خطير أو أرهاب بمعنى قضايا كبيرة تزعزع أمن البلاد أما برهوشة كاتعيط راه خطفني واحد .........ليس هناك أي دافع قوي لكي تقوم الأجهزة بالأتصال في مابينهم
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