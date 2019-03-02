الدرك الملكي ينقذ فتاة مختطفة في سيدي المختار

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار، اليوم السبت، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شخصا متورطا في اختطاف فتاة قاصر ومحاولة هتك عرضها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص المعني اعترض سبيل الفتاة، التي تبلغ من العمر 17 سنة، لحظة زيارتها لأفراد عائلتها بحي الرياض بمركز جماعة سيدي المختار، وأرغمها على مرافقته إلى مسكنه العائلي تحت التهديد.

وأوردت المصادر ذاتها أن القاصر استجابت له خوفا من تعريضها للاعتداء، فقام باحتجازها وتركها بمحل بمنزله العائلي، مضيفة أن هذه الفتاة ربطت الاتصال بالرقم الخاص بالأمن الوطني، لتخبرهم باحتجازها بحي الرياض بمركز سيدي المختار.

وبعد توصل مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية شيشاوة بمكالمة القاصر، حوّلتها على المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي المختار، الذي أطلق حملة تمشيط لتحديد مكان احتجاز هذه الفتاة، وتمكن من الوصول إليه واقتحامه لحظة وجود الموقوف وضحيته.

حدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بسيد المختار وضعت، بأمر من النيابة العامة المختصة، الشاب الموقوف تحت الحراسة النظرية؛ من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.