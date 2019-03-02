إيقاف مهاجم أمنيّين بكلب شرس في القصر الكبير

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن لمدينة القصر الكبير، في "ساحة المقاومة وجيش التحرير"، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ"هتك العرض ومحاولة تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير".

وقالت مصادر جريدة هسبريس إن المعني بالأمر، وهو من مواليد 1998، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لإيقافه، حيث حرّض عليهم كلبا من فصيلة خطيرة؛ وهو ما اضطر ضابط شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة واحدة أصابت الكلب، ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البحث والتمشيط المنجزة أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه، الذي وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما أحيل الكلب المصاب على المصالح الطبية البيطرية المختصة.