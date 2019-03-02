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الرئيسية | حوادث | مذكرة بحث دولية تسقط فرنسيا بمطار ابن بطوطة

مذكرة بحث دولية تسقط فرنسيا بمطار ابن بطوطة

مذكرة بحث دولية تسقط فرنسيا بمطار ابن بطوطة
هسبريس من الرباط
السبت 02 مارس 2019 - 19:15

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة مواطنا فرنسيا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال غسيل الأموال والتهريب والاتجار غير المشروع في السجائر.

وكان المشتبه فيه قد وصل إلى مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة قادما من إسبانيا، عندما أوضحت إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التنقيط بقاعدة بيانات منظمة الأنتربول أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي مند شهر أكتوبر من السنة الماضية.

وحسب المعلومات المرتبطة بهذا الملف، فإن السلطات الفرنسية كانت قد عثرت خلال عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه على سبائك ذهبية وإيصالات تثبت اقتناءه كميات إضافية من الذهب في عمليات تجارية، يشتبه في كونها تتم بطريقة غير مشروعة في إطار غسيل الأموال.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن توقيف المواطن الفرنسي المطلوب قضائيا يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، مستطردا بأنه تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم للسلطات القضائية الفرنسية.

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