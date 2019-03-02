ألمانيا تُسائل متساهلين مع مغربي أدين بالإرهاب ورُحّل إلى المملكة

هسبريس - يوسف لخضر

شرع القضاء الألماني في التحقيق في سبب السماح لمغربي مُدان بالإرهاب بمغادرة البلاد ومعه ظرف يحتوي على مبلغ 7 آلاف يورو نقداً تلقاها من إدارة السجن.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية فإن المواطن المغربي المعني هو مُنير المتصدق، الذي رحلته ألمانيا إلى المغرب السنة الماضية بعدما قضى 15 عاماً في السجن بتُهمة المساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من شتنبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب ما أوردته الصحف الألمانية، من بينها دير شبيغل، فقد سلم ضابط في سجن مدينة هامبورغ المواطن المغربي المعني ظرفاً يحتوي على سبعة آلاف أورو ورجحت أن يكون مقابل أعمال قام بها في السجن أو في إطار الأجرة الشهرية التي تصل إلى 30 أورو.

ويحقق الادعاء العام في ألمانيا حول ما إذا كانت إدارة السجن قد خالفت قوانين مكافحة الإرهاب، وما إذا كان المسؤولون عاملوا المغربي المتصدق كسجين عادي، إذ يتلقى السجناء في ألمانيا مبالغ شهرية رمزية وفق القانون؛ لكن المتصدق كان مدرجاً على قائمة المدانين بالإرهاب، الذين تجمد أصولهم ولا يحق لهم الحصول على أموال.

وبعد أيام من ترحيله في أكتوبر من العام الماضي إلى المغرب، حيث يعيش الآن في مراكش، وضع البنك الاتحادي الألماني شكاية لدى القضاء اعتبر أن ما تسلمه السجين يتعارض مع مقتضيات قانون التجارة الخارجية، وطالب الادعاء العام بفتح تحقيق رسمي بالموضوع؛ وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له.

ووفق القانون الألماني الفدرالي، فإن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الموافقة على إعطاء تعويضات للأشخاص الموجودين على قوائم الإرهاب.

وكان المواطن المعني، البالغ من العمر حالياً 44 سنة والمزداد بمدينة مراكش، قد أدين من لدن المحكمة العليا في مدينة هامبورغ الألمانية بالمساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص.

وأوردت التقارير أن المتصدق كان عُضواً في خلية هامبورغ بقيادة محمد عطا، الذي قاد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي في نيويورك. كما أدين أيضاً بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المغربي المتصدق لا يزال مدرجاً على لوائح الإرهاب للمراقبة في عدد من دول العالم؛ من بينها لائحة أعدتها الأمم المتحدة، ويُعتقد أنه يعيش الآن في مدينة مراكش، مسقط رأسه.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتصدق حل بألمانيا لأول سنة 1993 قادماً من المغرب كطالب هندسة، وقد اتهم فيما بعد بتوصيل أموال لمحمد عطا ومروان الشيحي اللذين قادا الطائرتين. كما اعترف بأنه حضر معسكر تدريب إرهابيا في أفغانستان، برعاية أسامة بن لادن.