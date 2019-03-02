مقتل تلميذة يدفع حقوقيين إلى دقّ ناقوس الخطر

هسبريس - أمال كنين

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ أسفه للحادثة المدرسية المأساوية بالنويفات بعين عتيق ضواحي تمارة، المتمثلة في سقوط باب حديدي أودى بحياة الطفلة ضحى القريفي، ذات السنوات الخمس، مع إصابة طباخة مطعم المدرسة برضوض في رجلها، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية.

وانتقد المكتب ضمن بيان له ما أسماه "عدم التدخل للقيام بأعمال الصيانة المستمرة للبنيات التحتية المهترئة"، وعن "ضعف الموارد البشرية المساعدة للإدارة التربوية بالمدارس الابتدائية، من قبيل غياب حراس الأبواب، وغياب الحراس الليليين، وغياب المنظفين، وغياب الأعوان، وغياب مساعدي المديرين والمديرات...".

وشدد المصدر نفسه على "عدم إدماج التعليم الأولي في التعليم المدرسي، وترك هذا الملف بين أيدي عدة متدخلين، من جمعيات الآباء وكتاتيب قرآنية والشبيبة والرياضة ووزارة الداخلية"، مؤكدا "وجوب المراقبة المستمرة لسلامة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتجهيزاتها وإصلاح المهترئ منها".

وأعلنت الجمعية الحقوقية "ضرورة اعتماد مساطر إدارية سهلة وميسرة لترميم وإصلاح الحالات التي تتطلب تدخلا مستعجلا"، موصية كذلك بـ"الصرامة في التعامل مع المقاولات بدون محاباة أو ارتشاء أو تلاعب بالمال العام ونهبه، ومحاسبة كل مسؤول تورط في التلاعب بالملك العام وعمليات الغش".

وأوصت الهيئة المدنية نفسها، كذلك، بـ"وجوب الإسراع في توفير الشروط الضرورية لإدماج حقيقي للتعليم الأولي في التعليم الابتدائي؛ بتوفير البنية التحتية وتكوين المربيات، واستحضار عدة بيداغوجية مصادق عليها".