تورّط شخصين في تعنيف وسرقة إيطالية بالرباط

هسبريس من الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، شخصين، أحدهما طالب جامعي، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة السرقة المقرونة بالعنف التي تعرضت لها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن ولاية أمن الرباط توصلت بشكاية الضحية، وهي مواطنة إيطالية، حيث أكدت أنها تعرضت لمحاولة السرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بالقرب من مسكنها في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث وإجراءات الخبرة المنجزة عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيهما اللذين شاركا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما طالب جامعي وشقيقته، وذلك بعدما تم تشخيص هويتهما ونشر مذكرة بحث في مواجهتهما.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنها كانت قد نشرت بيان حقيقة حول ملابسات هذه القضية، نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي تحدثت عن أن الأمر يتعلق بجريمة اغتصاب واحتجاز، إذ أوضح البحث القضائي أن الأمر يتعلق بمحاولة سرقة بالعنف.