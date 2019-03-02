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الرئيسية | حوادث | تورّط شخصين في تعنيف وسرقة إيطالية بالرباط

تورّط شخصين في تعنيف وسرقة إيطالية بالرباط

تورّط شخصين في تعنيف وسرقة إيطالية بالرباط
هسبريس من الرباط
السبت 02 مارس 2019 - 22:10

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، شخصين، أحدهما طالب جامعي، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة السرقة المقرونة بالعنف التي تعرضت لها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن ولاية أمن الرباط توصلت بشكاية الضحية، وهي مواطنة إيطالية، حيث أكدت أنها تعرضت لمحاولة السرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بالقرب من مسكنها في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث وإجراءات الخبرة المنجزة عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيهما اللذين شاركا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما طالب جامعي وشقيقته، وذلك بعدما تم تشخيص هويتهما ونشر مذكرة بحث في مواجهتهما.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنها كانت قد نشرت بيان حقيقة حول ملابسات هذه القضية، نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي تحدثت عن أن الأمر يتعلق بجريمة اغتصاب واحتجاز، إذ أوضح البحث القضائي أن الأمر يتعلق بمحاولة سرقة بالعنف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولد حميدو السبت 02 مارس 2019 - 22:27
هؤلاء أغبياء لا يعلمون بأن الكاميرات ستترصد رقم لوحة السيارة فلص نشل حقيبة فتاة و تم القبض عليه في نفس اليوم بعد أن استعانت الشرطة بكاميرا صيدلية و حتى المنازل و المكاتب أصبحت عندها كاميرات في النوافذ أو الشرفات
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6
2 - في لمح البصر . السبت 02 مارس 2019 - 22:36
حبذا لو يتم التعامل مع شكايتنا بنفس السرعة التي يتم التعامل بها مع شكايات الاجانب وإلا فتوكيل اجانب للدفاع عن شكاياتنا اصبح امرا ضروريا .
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2
3 - في لمح البصر . السبت 02 مارس 2019 - 22:38
حبذا لو يتم التعامل مع شكايتنا بنفس السرعة التي يتم التعامل بها مع شكايات الاجانب وإلا فتوكيل اجانب للدفاع عن شكاياتنا اصبح امرا ضروريا .
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