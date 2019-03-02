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الرئيسية | حوادث | مواطنون يكتشفون جثة قاصر داخل مبنى مهجور

مواطنون يكتشفون جثة قاصر داخل مبنى مهجور

مواطنون يكتشفون جثة قاصر داخل مبنى مهجور
هسبريس من الرباط
السبت 02 مارس 2019 - 18:04

عُثر داخل مبنى سكني مهجور بحي أولاد أحمايد في مدينة القصر الكبير، اليوم السبت، على جثة قاصر يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، ما استنفر مصالح الأمن، إذ هرعت عناصر تابعة للشرطة القضائية والعلمية إلى المكان للمعاينة وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.

وأفادت مصادر من السلطة المحلية بأن بعض المارة اكتشفوا الجثة بالصدفة داخل المبنى، ليتم إخبار السلطات المحلية التي التحقت على الفور وأشعرت مصالح الأمن؛ فيما رجحت أن يكون الشاب لقي حتفه بسبب تعاطيه مادة مخدرة.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، من أجل إخضاعها للترشيح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

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